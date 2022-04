Napoli, Ospina ancora out: domani gli esami a Lobotka

Il Napoli non si ferma. All'indomani del pareggio per 1-1 contro la Roma al Maradona, la squadra di Luciano Spalletti si è ritrovata questa mattina al Konami Center per il primo allenamento della nuova settimana. Una sessione di lavoro ancora senza David Ospina: dopo l'assenza di ieri in campo contro i giallorossi, il portiere colombiano non si è allenato per sindrome influenzale.

Nel frattempo, il gruppo che è sceso in campo ieri ha svolto lavoro di scarico in palestra mentre il resto della rosa, dopo una prima fase di attivazione, ha svolto esercitazione tecnica tattica e partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha svolto parte della seduta in gruppo e personalizzato in campo e spera di essere convocabile per la trasferta a Empoli di domenica prossima. Lobotka ha effettuato terapie dopo il ko muscolare di ieri e sarà valutato nella giornata di domani.