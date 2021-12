Napoli-Ospina, lontano il rinnovo: David ha rifiutato l'offerta azzurra

Non solo Lorenzo Insigne. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis dovrà fare i conti con tante scadenze in queste settimane, perché oltre il capitano azzurro ci sono giocatori importanti della squadra di Spalletti che tra qualche settimana potranno essere liberi di accordarsi con altri club. Tra questi, sicuramente Dries Mertens e David Ospina, entrambi protagonisti di questa prima parte di stagione.

Come informato da Radio Colombia, il portiere azzurro avrebbe già rifiutato una prima proposta avanzata dal club per il rinnovo in questi giorni. Il colombiano, 33enne, non ha ancora raggiunto un accordo per la permanenza e dal prossimo gennaio Ospina sarà libero di dialogare con altri club esplorando il mercato: non mancano le pretendenti in Italia, Premier League e anche in Colombia, in caso di ritorno in patria.