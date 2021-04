Napoli-Lazio, Ospina non recupera: terapie e palestra per il portiere

Sembrano ancora lunghi i tempi di recupero per David Ospina, il portiere colombiano del Napoli che si è infortunato dopo la sfida alla Sampdoria di due settimane fa. L'azzurro ha già saltato la gara contro l'Inter della scorsa domenica e salterà anche la Lazio, big match di domani al Maradona.

Come riportato dal club azzurro tramite i canali ufficiali, infatti, per Ospina questa mattina a Castel Volturno terapie e lavoro in palestra, in attesa di poter superare definitivamente il problema muscolare e riaggregarsi al gruppo a disposizione di Gennaro Gattuso.