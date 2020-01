LEGGI ANCHE

«Una vittoria importante quella contro la Lazio, ma ormai è alle spalle». Così David Ospina già fissa l’obiettivo, lache arriva al San Paolo domenica sera. «All’inizio della stagione avevamo altri obiettivi, ora siamo in difficoltà e possiamo uscirne solo prendendo i tre punti e risalendo in classifica. La Juventus è una squadra forte, servirà grinta e intelligenza per fermarli. Ma abbiamo un gran futuro perché siamo giocavi e forti».Il portiere colombiano non dimentica il compagno. «Con lui eho un gran rapporto», ha confessato a Radio Kiss Kiss. «Siamo una piccola famiglia e lavoriamo intensamente. Quando sei un portiere il tuo ruolo è fondamentale, devi essere forte mentalmente. Contro la Lazio c’è stata una scintilla, ma restiamo coi piedi per terra». Ma dal mercato è arrivato un aiuto. «Demme e Lobotka ci possono dare una grande mano, hanno dimostrato già le loro qualità. Gattuso vuole carattere, possiamo finire bene la stagione».