Solo qualche giorno di riposo, poi si potrà tornare in campo. Questo il responso medico per, il portiere colombiano delche ieri nella trasferta di Bergamo contro l'ha rimediato un brutto colpo alla testa dopo un fortuito scontro di gioco con Caldara.«I controlli effettuati da, dopo l'infortunio di ieri, hanno dato esito negativo. Il portiere osserverà alcuni giorni di riposo» si legge dal report medico del club azzurro. Al rientro nel gruppo azzurro - che lavora per la sfida alladi domenica sera - potrebbe anche esserci anche Fernando Llorente , lo spagnolo ha svolto lavoro in palestra questa mattina.