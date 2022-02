Ospina e Ounas tornano in campo: terapie e palestra per Tuanzebe

Luciano Spalletti ritrova due azzurri nel venerdì di lavoro al Konami Center di Castel Volturno. È rientrato a disposizione David Ospina, dopo gli impegni con la nazionale colombiana, così come Adam Ounas: l'algerino, dopo le visite post covid effettuate ieri, ha svolto l'intero allenamento insieme con i compagni e potrà essere arruolabile per la trasferta di domenica a Venezia. Ancora in dubbio appare invece Axel Tuanzebe: il difensore azzurro ha svolto terapie e lavoro in palestra.

