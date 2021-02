Ultimo allenamento prima della sfida al Granada. Il Napoli si è ritrovato questa mattina a Castel Volturno ma - come anticipato da Gattuso - quasi nessun azzurro è recuperato per la partita europea. Hysaj ha svolto lavoro personalizzato in palestra in mattinata mentre Ospina e Petagna hanno svolto solo lavoro personalizzato ritrovando però il campo.

LEGGI ANCHE Meret chiude la porta: «Crediamo alla qualificazione»

In attesa di capire quanti minuti avrà a disposizione Mertens domani, servirà ancora un po' di tempo invece a Diego Demme: l'azzurro ha svolto parte del lavoro personalizzato e parte in gruppo questa mattina. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Lozano e Manolas.

Ultimo aggiornamento: 15:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA