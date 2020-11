Le sensazioni di ieri sono state confermate: Victor Osimhen resta fuori - di certo - per la gara contro il Milan di domenica sera. L'attaccante nigeriano, rientrato ieri ufficialmente a Castel volturno, non si è allenato oggi se non in palestra, continuando anche le terapie per la spalla destra lussata. La speranza di Gattuso è ritrovarlo in campo almeno la prossima settimana ma tutto andrà valutato nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE Napoli, ancora un positivo azzurro: anche Rrahmani dopo la nazionale

Rientrati in gruppo oggi, dopo gli impegni con la Nazionale, anche Insigne, Meret, Ospina, Zielinski, Lobotka e Di Lorenzo. Tanta attenzione per il portiere colombiano che si era fermato in nazionale: Ospina ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato, ma le sensazioni sono buone in vista di domenica e dovrebbe far parte della spedizione azzurra. Rientrato l'allarme Bakayoko: il francese ha recuperato dall'influenza e si è allenato regolarmente con i compagni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA