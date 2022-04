Napoli, Ospina ritrova i compagni: problema muscolare per Elmas

Tra la pioggia e il sole torna in campo il Napoli di Luciano Spalletti, che domenica a Empoli schiererà David Ospina a meno di ostacoli sul percorso: il portiere colombiano ha svolto parte di lavoro personalizzato e parte col gruppo questa mattina al Konami Center. Di Lorenzo ha fatto parte di seduta personalizzata in palestra e parte in campo. L'unico dubbio è capire se il terzino azzurro almeno rientrerà nei convocati domani prima della partenza per la Toscana, ma non si è mai allenato con i compagni dopo un mese di infortunio al ginocchio destro.

Terapie e palestra per Lobotka (il centrocampista slovacco ne avrà per due settimane). Problemi muscolari anche per Elmas: il centrocampista macedone ha lavorato in palestra per una lieve elongazione del bicipite femorale sinistro. Non dovrebbe essere a rischio per domenica ma sarà in ogni caso valutato domani mattina alla rifinitura prima della partenza.