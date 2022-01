Brutta notizia per Luciano Spalletti e per il Napoli. Il portiere colombiano David Ospina, uscito dopo il primo tempo di Napoli-Fiorentina di Coppa Italia questa sera, ha accusato un risentimento al polpaccio sinistro. Questo il motivo alla base della sostituzione arrivata a partita in corso, con l'ingresso in campo di Meret appena rientrato dal covid.

