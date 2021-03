Napoli, c'è Ospina per il rush finale: è uno dei pilastri di mister Gattuso

Due partite consecutive senza prendere gol: porta imbattuta per Ospina contro Milan e Roma. Il portiere colombiano decisivo con i suoi interventi sia al "Meazza" che all'Olimpico ha contribuito con le sue parate in momenti importanti ai due successi consecutivi degli azzurri.

NIENTE NAZIONALE

Ospina non è partito con la nazionale colombiana perché sono state rinviate le partite di qualificazioni mondiali del Sudamerica per l'emergenza legata al Covid-19: la Colombia avrebbe dovuto giocare domani contro Brasile e Paraguay e le partite saranno disputate più in là. Il portiere azzurro così è rimasto a Castel Volturno ad allenarsi, una bella notizia per Gattuso che altrimenti lo avrebbe avuto nuovamente a sua disposizione solo nell'immediata vigilia del match di sabato prossimo contro il Crotone al "Maradona".

UN PILASTRO PER GATTUSO

Il tecnico azzurro ha sempre fatto grande affidamento sul portiere colombiano soprattutto per la sua grande qualità nell'impostazione della manovra dal basso con i piedi: Ospina riesce a far partire sempre nel migliore dei modi la manovra con passaggi corti o lunghi per i compagni. E Gattuso proprio dell'uscita dal basso fa un punto cardine del suo gioco per creare la superiorità numerica in uscita. Il portiere colombiano potrà coosì preparare nel migliore dei modi in questi giorni a Castel Volturno la prossima gara contro il Crotone e più in generale il rush finale dl Napoli impegnato nella corsa per conquistare un posto nella prossima Champions Laegue.