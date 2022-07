Napoli, Ospina saluta gli azzurri: il colombiano è ancora in città

Si è conclusa dopo quattro anni l'avventura azzurra di David Ospina, portiere colombiano pronto a trasferirsi negli Emirati con l'Al Nassr. «È arrivato il momento per me dei saluti e dei ringraziamenti, ho ricevuto tanto affetto e calore dalla gente, ho sempre cercato di ricambiare dando il massimo di me stesso per ottenere ottimi risultati» il messaggio de colombiano che però in questi giorni è ancora in città prima del trasferimento.