Napoli, Ospina ora sta bene: «Speriamo di mandato in campo»

Una partita che può valere un grande pezzo di qualificazione. La Colombia affronta nella notte italiana il Perù e lo farà con David Ospina tra i pali. Il portiere azzurro si era fatto male con il Napoli in coppa italia e non era sceso in campo nelle ultime gare.

«Abbiamo questo dubbio ma David ha recuperato e si è allenato bene in questi giorni» ha detto Reinaldo Rueda, il ct della Colombia. «Valuteremo in queste ultime ore prima de match, siamo stati molto attenti e speriamo che possa essere in campo per darci una mano».