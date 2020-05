LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport, tra un allenamento e l'altro il colombiano delha raccontato la quotidianità degli azzurri. «Con Gattuso abbiamo un rapporto bellissimo, penso che è un allenatore che ti dà molta fiducia ma che allo stesso tempo ti chiede intensità e serietà nel lavoro, questo è molto importante per ogni calciatore», ha raccontato il portiere. Che ha poi sponsorizzato l'amico-rivale: «C'è una sana competizione tra me e lui, abbiamo un bellissimo rapporto. Alex ha qualità impressionanti, se continua su questa strada diventerà uno dei più grandi portieri d'Italia».Laè una grande opportunità, dobbiamo affrontare una squadra fortissima come l'Inter ma abbiamo le qualità per andare avanti» ha continuato. «Lo stesso vale per la. Ma ora la cosa più importante è sfruttare questo tempo per farci trovare al meglio quando e se riprenderemo a giocare, poi daremo il massimo per vincere qualcosa».