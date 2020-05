LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tempi di quarantena vale tutto, soprattutto per donne e calciatori. E con i parrucchieri chiusi almeno per le prossime settimane, anche David Ospina sveste i guantoni da portiere per indossare quelli da hairstylist. Il colombiano delsi è così divertito a reinventare il look della compagna, sotto stretta collaborazione della figlia presente, immortalato sui social.