Napoli, Ospina titolare con l'Inter Meret gioca con il Barcellona

Ospina ha giocato titolare contro il Venezia di rientro dagli impegni con la Colombia e lo sarà anche contro l'Inter, Meret invece giocherà il match di Europa League contro il Barcellona.

Spalletti, quindi, ha confermato il trend tra i pali di questa stagione, interrotto contro il Bologna per l'infortunio subito da Ospina nel match di coppa Italia con la Fiorentina: poi il portiere colombiano tornò disponibile per il derby contro la Salernitana e andò in panchina partendo poi per gli impegni con la nazionale. Nel primo match contro il Perù perso 1-0 commise un errore evidente sul gol messo a segno contro la formazione andina e poi fu costretto a saltare il successivo match contro l'Argentina (finito con un'altra sconfitta per la Colombia che ora vede la partecipazione ai mondiali del Qatar ancora più a rischio). Al ritorno a Napoli giocò subito titolare a Venezia, una prestazione positiva con un intervento decisivo nel primo tempo.

Meret, quindi, continuerà ad essere il titolare in Europa League, come sempre in questa stagione eccezion fatta per la prima partita in Inghilterra contro il Leicester quando in porta c'era Ospina: giocherà giovedì 17 quindi l'attesissimo match del Nou Camp contro il Barcellona e il ritorno in programma una settimana dopo al "Maradona".