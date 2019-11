LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 10:09

Una partita importante quella di stanotte per. Il portiere azzurro è stato titolare e in campo per tutto il match dei suoi contro il, vinto per 1-0, tagliando un nuovo traguardo in carriera.Con quella di stanotte, infatti, Ospina ha collezionato 102 presenze con la maglia della nazionale colombiana, un record quasi assoluto visto che l'azzurro è ora al secondo posto della classifica dei più presenti di sempre per la. Davanti a lui il solo Valderrama, mito colombiano fermo a 111 presenze.