Napoli-Ostigard in chiusura: ok alle visite, domani già atteso a Dimaro

Leo Ostigard sta per diventare a tutti gli effetti il terzo acquisto dell'estate di mercato del Napoli: il club azzurro e il Brighton, infatti, hanno concluso l'accordo che porterà il norvegese a indossare l'azzurro e tornare in Italia, dove aveva giocato con il Genoa nell'ultimo semestre.

Un nuovo difensore per Spalletti e il Napoli, che già aspetta Ostigard a Dimaro: secondo Sky Sport infatti il norvegese raggiungerà i nuovi compagni in ritiro a Trentino. La squadra non si allena domattina vista la gara amichevole al pomeriggio e il difensore potrebbe anche fare un piccolo primo allenamento in solitaria.