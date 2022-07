Napoli, Ostigard è già a Dimaro: lavoro in palestra per il vichingo

È arrivato ieri a Dimaro, occultato prontamente dalla società, ma finalmente Leo Ostigard si è mostrato ai tifosi direttamente dal ritiro. Il difensore norvegese è spuntato questo pomeriggio a Carciato, durante il secondo allenamento della giornata in Val di Sole: niente lavoro sul campo - ancora non può - ma una sessione di palestra insieme con i nuovi compagni di squadra.

L'ufficialità di Ostigard arriverà in queste ore, il Napoli ha concluso l'acquisto sabato scorso e nella giornata di ieri il norvegese ex Genoa e anche Brighton è arrivato in Trentino. Ancora qualche dettglio da limare con il club inglese che ne detiene il cartellino, ma Ostigard sarà azzurro fino al 2027 e diventerà protagonista a Castel di Sangro tra qualche giorno.