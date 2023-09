Napoli, certezza Ostigard aspettando Natan: «Con Garcia giocherà di più»

Tutte le attenzioni su Natan, ma anche Leo Ostigard chiede spazio a questo Napoli. «Ostigard viene costantemente accostato a diverse squadre perché è del 1999, è molto richiesto, ma il Napoli non lo ha mai messo sul mercato» ha spiegato Luca Ariatti, membro dell'entourage del calciatore.

«Gli dico sempre che ha l’età giusta, ha tanti anni di calcio davanti e deve mettere tutte le energie per tracciare una strada a Napoli. Mi auguro che per lui ci sia la possibilità di mostrare sul campo il proprio valore».

«Ha un ottimo feeling con Garcia che sa gestire bene la squadra» ha spiegato l'agente a Radio Crc «Ostigard nel Napoli è considerato perché i nostri contatti con la dirigenza sono costanti e c’è la concreta possibilità che possa avere più spazio quest’anno. È molto importante avere in rosa giocatori come lui che si fanno trovare pronti anche quando vengono chiamati in causa in partite importanti».