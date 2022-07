Napoli, Ostigard numero 55 come al Genoa (e come Gamberini)

Come al Genoa, anche al Napoli: Leo Ostigard vestirà la maglia numero 55 nella sua prima annata di avventura azzurra. Il norvegese non cambia strada in Serie A confermando la maglia scelta già a Genova un anno fa. Al Brighton Ostigard aveva invece indossato il 57.

L'ultimo numero 55 visto in maglia Napoli, invece, era stato Alessandro Gamberini nella stagione 2012/13.