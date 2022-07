Napoli, Ostigard è già in città: lo scatto in attesa del nuovo ritiro

È diventato azzurro nelle ultime ore del ritiro di Dimaro, anche per questo Leo Ostigard non ha potuto godersi pienamente l'esperienza in azzurro. Il centrale difensivo norvegese, però, non vuole perdere tempo: in questi giorni di pausa tra il Trentino e Castel di Sangro è già a Napoli, cercando casa per il prossimo anno, e nel frattempo si gode la città. Dai social, qualche scatto dall'hotel in cui sta soggiornando in attesa del raduno del prossimo sabato.