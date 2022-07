Napoli-Ostigard verso la chiusura: sarà il terzo acquisto dell'estate

Sull'esito della trattativa non c'erano dubbi, ma ora anche il Brighton si è convinto: Leo Ostigard sarà il terzo acquisto dell'estate azzurra, il difensore ex Genoa tornerà in Italia stavolta per vestire la maglia del Napoli di Spalletti.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore la trattativa tra i due club è andata avanti e sono state eliminate le distanze fin qui presenti. A tutti gli effetti, quindi, il difensore norvegese classe 1999 vestira l'azzurro nel 2023.