Napoli, agli ottavi di Champions League con l'incubo del Psg di Messi e Mbappè

È indubbio che qualche vantaggio esiste nell'arrivare primi. Il Napoli lunedì a Nyon conoscerà l'avversaria degli ottavi di finale, che dovrà necessariamente essere una seconda degli altri gruppi. Più precisamente una tra Brugge, Borussia Dormund, Eintracht Francoforte, Lipsia e Psg. Il prossimo turno verrà disputato tra febbraio e marzo del prossimo anno (andata 14 e 15 febbraio oppure 21 e 22, ritorno il 7 e 8 marzo oppure 14 e 15). Essendo testa di serie, gli azzurri giocheranno la gara di ritorno al Maradona: non esiste più la regola del gol fuori casa, per cui a parità di reti si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Luciano Spalletti agli ottavi non pescherà l'Inter che è una seconda, perché in questo turno non si potranno affrontare squadre della stessa nazione. E nemmeno ritroverà il Liverpool, che era nel suo gruppo. A Brugge, Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte, seconde già da martedì, ieri si sono aggiunti Lipsia e Psg. I belgi del Brugge sono una sorpresa perché sembravano avviati alla conquista del primo posto, prima di essere penalizzati dalle ultime due sfide: sconfitta per 0-4 in casa ad opera del Porto e poi il pareggio senza reti contro il Leverkusen, che ha consegnato il primato ai portoghesi. Anche l'Eintracht Francoforte pareva destinato a tagliare il traguardo come primo invece è stato superato in classifica dal Tottenham, vincitore dello scontro diretto al 95’: se i tedeschi avessero portato a casa il pareggio, per il Napoli ci sarebbe stata l'insidia della squadra inglese allenata da Conte. Il Borussia Dortmund finito alle spalle del Manchester City, non sarebbe una novità: il Napoli l'ha già affrontato in Champions nove anni fa quando i tedeschi avevano in panchina Klopp e gli azzurri erano guidati da Benitez, 2-1 a Napoli e 1-3 al ritorno.Stesso discorso per il Lipsia, che eliminò gli azzurri quattro anni fa in Europa League: fa il tifo per questo accoppiamento Diego Demme, arrivato a Napoli proprio dalla squadra tedesca. Altra vecchia conoscenza è il Psg, la vera mina vagante, seconda per differenza reti con il Benfica: contro i francesi, il Napoli ha giocato in Champions nel 2018, fu un doppio pareggio.

E ovviamente nemmeno il Milan potrà essere accoppiato alla squadra di Spalletti. I rossoneri hanno strappato il pass per gli ottavi battendo ieri in casa il Salisburgo (4-0) finendo secondi alle spalle del Chelsea: sarebbe bastato anche un pareggio ma i campioni d'Italia hanno dominato il gioco, trovando il vantaggio nel primo tempo con Giroud (al quale il Var ha negato una prima volta il raddoppio), mettendo il risultato al sicuro nella ripresa con Krunic, ancora con il centravanti francese, poker di Messias. Fuori dalla Champions, la Juventus si consola con l'Europa League: terzo posto finale dei bianconeri nonostante il ko contro il Psg a Torino (1-2). Avanti i parigini con il solito Mbappè, pareggio di Bonucci, zampata di Mendes per il bis del Psg: annullato il pareggio a Locatelli per fuorigioco, nella Juventus s'è rivisto Chiesa dopo il grave infortunio dello scorso gennaio.

Oggi di scena Europa League e Conference, gare decisive per le due formazioni romane: alla Lazio nella trasferta olandese contro il Feyenoord basterà pareggiare per proseguire il cammino. Furia Sarri contro l'Uefa, che ha permesso il rinvio della gara di campionato degli olandesi: «È una vergogna, ci sentiamo presi per il culo». La Roma deve invece battere i bulgari del Ludogorets per andare ai play-off. Se la Fiorentina vince in Lettonia in casa del Riga, porta a casa il primo posto in Conference.