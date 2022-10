Napoli, gli Ottavi sono a un passo: Klopp vince e vede la qualificazione

Il Napoli che stravince alla Cruyiff Arena non si regala solo la notte più bella di questo inizio di stagione, ma comincia davvero a vedere gli Ottavi di finale di Champions League a un passo. Alla squadra di Luciano Spalletti, infatti, basterà ora non perdere nella prossima sfida di ritorno contro l'Ajax - tra una settimana al Maradona - per potersi guadagnare automaticamente il passaggio al turno successivo con ben 6 punti in più rispetto al club olandese.

Da decidere, in quel caso, resterebbe solo la prima posizione, visto che il Liverpool resta al passo degli azzurri. La squadra di Klopp questa sera ha regolato con un 2-0 la pratica Rangers - ora fanalino di coda - e in Scozia tra una settimana si giocherà buona fetta della qualificazione. Le reti dei Reds sono state segnate da Alexander-Arnold e poi da Salah su rigore.

La classifica:

Napoli 9

Liverpool 6

Ajax 3

Rangers 0