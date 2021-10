Il Napoli cerca l'ottava meraviglia: ecco le strisce più lunghe in Serie A

Contro il Torino per eguagliare il miglior Napoli di sempre in avvio. Luciano Spalletti e gli azzurri, domani contro i granata, possono riscrivere una pagina importante della storia del club e spingersi lì dove si erano spinti solo gli uomini di Maurizio Sarri nel 2017/18 - la stagione poi conclusa con i 91 punti finali, dietro solo alla Juventus - conquistando 8 vittorie consecutive in avvio di campionato.

Sarà dura contro la squadra di Juric, ma quali sono le squadre riuscite a siglare le più lunghe strisce vincenti in avvio di stagione in Italia? Il Napoli vuole eguagliare se stesso, ma 8 vittorie di fila sono un risultato fatto registrare per ben tre volte dalla Juventus: nel campionato 1930/31, nella stagione 1985/86 e poi nel 2018/19, in tutte e tre le occasioni i bianconeri si sono poi aggiudicati lo scudetto.

A ben nove vittorie si era spinta ancora la Juventus della stagione 2005/06, la squadra allenata da Capello che avrebbe sì vinto il campionato prima però di vedersi revocato il titolo e spronfondare in Serie B, a seguito dell'inchiesta calciopoli. La striscia record, però, appartiene alla Roma: i giallorossi della stagione 2013/14, allenati da Rudi Garcia, misero insieme ben 10 vittorie consecutive in avvio di campionato, chiudendo però solo al secondo posto in classifica a fine corsa.