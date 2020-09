© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la stagione passata in Ligue 1, ancora una estate di ricerche per Adam Ounas , l'esterno algerino che di sicuro non resterà al. Per Ounas si è mosso nelle ultime ore anche il Cagliari, come riportato da Sky Sport: quella dei rossoblu potrebbe essere una pista interessante per l'esterno che tornerebbe a confrontarsi con la Serie A.Tra i due club i rapporti di mercato sembrano essere migliorati negli ultimi anni soprattutto dopo la cessione didue estati fa. Ounas ha giocato la passata stagione al, il Napoli lo valuta almeno 15-20 milioni per lasciarlo partire.