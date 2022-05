Napoli, Ounas debutta su Twitch: è il primo streamer del club azzurro

Non è stata un'annata indimenticabile in campo per Adam Ounas, ma l'esterno algerino del Napoli ha comunque segnato un record: è infatti il primo calciatore azzurro ad aver inaugurato un canale ufficiale Twitch, la nota piattaforma di live video che raccoglie milioni di utenti in giro per il mondo. Ounas è il primo streamer passato per Napoli: da qualche giorno, infatti, l'algerino ha inaugurato il suo canale ufficiale invitando i fan a seguirlo anche tramite gli altri account social.

Già un migliaio di followers per l'esterno del Napoli che però non ha ancora esordito in video. Il suo canale si occuperà soprattutto di live game: da sempre, infatti, Ounas è un appassionato e accanito player di Fortnite, videogame molto famoso tra i calciatori. In campo, invece, le cose non sono andate al meglio: in questa stagione con Spalletti per Ounas soli 439 minuti e anche due gol in Europa League.