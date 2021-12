È già finita la mini vacanza di Adam Ounas. L'esterno del Napoli ha lasciato questa mattina la Francia - dove era volato dopo la sfida contro lo Spezia - per atterrare a Doha, nel ritiro della nazionale algerina. La formazione di Belmadi si allenerà in Qatar prima di volare in Camerun per la Coppa d'Africa: gara d'esordio contro Sierra Leone l'11 gennaio.

