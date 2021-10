Napoli, Ounas avvicina il rientro: ancora terapie per Manolas

Dopo un lunedì di pausa, torna in campo il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra azzurra si è ritrovata questa mattina al Konami Center per preparare la sfida al Bologna: riavvicina il rientro in campo Adam Ounas, che ha svolto lavoro personalizzato in campo. Per Malcuit solo un allenamento personalizzato in palestra, mentre ha fatto lavoro personalizzato in campo e ancora terapie Kostas Manolas, indisponibile anche per il prossimo turno infrasettimanale.

