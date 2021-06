Napoli, Ounas seguito in Turchia: il Besiktas interessato all'acquisto

Non solo piste italiane per il futuro di Adam Ounas, l'esterno algerino classe 1996 che dopo l'ultima stagione in prestito tra Cagliari e Crotone cerca ancora destinazione per l'anno prossimo. Ounas tornerà a Napoli a luglio, per aggregarsi al primo gruppo azzurro che partirà per il ritiro di Dimaro e per giocarsi le sue carte con Spalletti.

Ma se non riuscisse a conquistarsi ancora un posto in azzurro, per Ounas potrebbero aprirsi le porte dell'ennesimo prestito. In Italia lo seguono con interesse Bologna, Torino e Sassuolo, ma anche all'estero gli estimatori non mancano: secondo quanto riportato da Dzfoot in Algeria, ci sarebbe il Besiktas sulle tracce dell'esterno. I turchi sarebbero pronti anche a prelevarlo a titolo definitivo visto il contratto di Ounas in scadenza con il Napoli tra un anno.