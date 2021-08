Genoa-Napoli, Ounas recupera: Zielinski no e va verso il forfait

Un venerdì da quasi rifinitura per il Napoli di Luciano Spalletti che, dopo aver conosciuto le avversarie del girone di Europa League, ha svolto la pomeridiana seduta di lavoro senza Piotr Zielinski: per il centrocampista azzurro terapie e lavoro personalizzato in palestra e in campo, con un'esclusione quasi automatica per la gara contro il Genoa di domenica.

Ghoulam ha svolto personalizzato in campo mentre Demme ha continuato le ormai classiche terapie al ginocchio. La bella notizia arriva da Adam Ounas: l'algerino ha svolto l'intera seduta con il gruppo recuperando dall'affaticamento muscolare.