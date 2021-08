Napoli, Ounas tranquillizza i tifosi: «Sto bene, non è grave»

È stato tra i più sorprendenti lo scorso sabato contro il Bayern Monaco, poi l'infortunio alla caviglia aveva rovinato il momento di Adam Ounas. L'esterno azzurro, che ha riportato un trauma contusivo, ha voluto così scrivere anche ai tifosi sui social: «Grazie a tutti per i vostri messaggi, non è nulla di grave» il messaggio dell'azzurro che ieri ha svolto solo allenamento in palestra.