Tre allenatori, non un solo acquisto azzeccato, pure il rinnovo-record di Osimhen è arrivato al momento sbagliato. Garcia (voto 6) ha lasciato il Napoli quarto in classifica e a un punto dagli ottavi Champions. L’esonero di De Laurentiis (voto 3) per Mazzarri (5,5) costretto a tirare la carretta tra iatture di vario tipo e a lasciare a Calzona (voto 4) che ha completato il tracollo, ipervalutando le proprie capacità curative, tattiche e di leadership. Senza Europa dopo 14 anni, neppure un posticino nella misera Conference.

Meret 6

Dal portiere dei campioni d’Italia ci si aspetta “miracoli”. Macché. Compitini, talvolta, solo in discreta grafia ma lontano dai big del suo ruolo.

Gollini 6

Dieci partite ma assolutamente nulla di esaltante.

Di Lorenzo 5,5

I suoi errori erano dei “Gronchi rosa”. Rarità. A un certo punto, sono apparsi. Come Ufo. Due gol, 8 assist sono, in ogni caso, una doppia cifra importante. Il futuro è da scrivere.

Rrahmani 4,5

Troppe le volte che un “nove” avversario stacca più in alto e si prende gioco di lui. Ma quattro gol fatti sono tanti per un centrale.

Juan Jesus 4

La notte della denuncia di Acerbi è quella migliore. Ma è quasi sempre il peggiore in campo: non ne azzecca una, come con Cagliari, Frosinone, Atalanta Roma solo per ricordare gli ultimi disastri. Ma erano sei anni che non era titolare.

Olivera 4,5

Un solo assist, senza miglioramenti tecnici evidenti, pur giocando di più di Mario Rui.

Mazzocchi 5

Non basta la grinta, la voglia di difendere la napoletanità. Esordio choc a Torino, poi piccole e rare apparizioni.

Ostigard 4

Evidente che manca in alcuni fondamentali per la costruzione, non basta saper usare la testa (per lo stacco).

Natan 4

Il simbolo di un mercato pieno di presunzione. Non è pronto a certi livelli, chissà se lo sarà mai. Solo qualche gara positiva, con Garcia che è l’unico che si è fidato di lui.

Mario Rui 5,5

Sbaglia poco quando va in campo, in un'annata penalizzata da qualche infortunio in più rispetto al passato e dalle scelte degli allenatori.

Anguissa 4

L'altra faccia del centrocampo. Un disastro: è tornato quello dei tempi in cui lo scaricarono dal Fulham. Pure svogliato, talvolta. Si trascina, non corre più. Troppe volte le chiusure su un gol avversario sono arrivate in ritardo

Lobotka 6,5

in alcune gare ci sarebbe stato giusto portargli una borraccia come sulla Cima Coppi. Ha davvero scalato le montagne, quasi sempre tutto da solo.

Zielinski 4

Nessun alibi: la bandiera si ammaina in modo triste. Chiudere la sua ultima stagione così è amaro: 4 gol sono arrivati, anche 3 assist. Sfiduciato ed evanescente.

Cajuste 5

Non ha mai compreso come davvero stare in campo: vorrebbe buttarsi nello spazio, ma non trova i tempi con i compagni.

Dendoncker SV

Chi?

Traoré 4,5

Una scommessa persa. Troppo incostante, non basta l'esimente del post-malaria.

Gaetano 6

Una prima parte di stagione con qualche buona performance, anche un gol prima di andare a completare a Cagliari il suo percorso di crescita. Un errore mandarlo via.

Demme 5

Pochi minuti in stagione in tre presenze prima di mandarlo in ferie anticipate già a febbraio.

Elmas 5

Lascia prima del tracollo definitivo, suo il guizzo a Bergamo. Ma pure lui in piena metamorfosi.

Politano 7

Nove gol, 10 assist: non ha una vera alternativa (fino all'arrivo di Ngonge) e si carica il peso della fascia. Dimostra qualità nella giocata, capacità di interscambio ed incidenza nella finalizzazione. Qualche giornata storta, ma anche molto da mettere a referto.

Osimhen 6,5

17 gol e 4 assist li ha fatti: esiste sempre un Napoli con Osimhen e senza Osimhen. Sarà difficile trovare un bomber con le sue caratteristiche. Irritante a Bologna, quando sclera con Garcia dopo il rigore sbagliato. Non sempre è riuscito ad entrare nel vivo delle gare, alle volte è apparso abulico. Quando, però, ha sfoderato le sue armi ha sempre inciso.

Kvaratskhelia 6,5

Non ha mai mollato, anche quando in troppe gare si è intestardito in un dribbling che non riusciva. 11 gol e 9 assist: comunque in 20 reti è entrato, tante situazioni pericolose le ha create anche se non ha mai avuto il supporto giusto

Lindstrom 4

Il gol del 2-2 sbagliato a Barcellona avrebbe cambiato la storia della stagione. Forse pure la sua. Non ne becca una: provato in tutte le posizioni della trequarti, non performa dal punto di vista tecnico o fisico.

Ngonge 6

Venti milioni per qualche buona giocata, un gol e qualche perplessità sull'adattamento agli spazi stretti.

Raspadori 5

Gioca poco, e anche male: non riesce a trovare feeling con nessuno dei tre allenatori che si sono succeduti in stagione. Poche perle, come quella del gol alla sua vittima preferita, la Juventus.

Simeone 4,5

Stagione da tunnel senza fine. Non trova mai il bandolo della matassa, quando è chiamato in causa, 3 gol sono il bilancio di questo tipo di stagione.