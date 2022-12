Napoli in ritiro in Turchia tra palestra e campo: Lobotka e Demme out

Doppio allenamento oggi per il Napoli di Luciano Spalletti che ha passato in palestra la mattinata e sul campo il pomeriggio di lavoro. Ancora ai margini del gruppo Staninslav Lobotka e Diego Demme: ieri erano rimasti a lavorare in piscina per recuperare dopo l'amichevole contro l'Antalyaspor, oggi invece hanno svolto lavoro aerobico in campo.

Novità anche per due azzurri out ormai da tempo: il portiere Salvatore Sirigu ha fatto lavoro personalizzato in palestra. Amir Rrahmani ha svolto allenamento personalizzato in campo. Domattina nuovo allenamento in campo per preparare la sfida amichevole al Crystal Palace, in programma domenica all'interno del ritiro del Regnum Carya a Antalya.