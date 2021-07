Primo incidente di percorso per il Napoli nel ritiro di Dimaro. A seguito di un contrasto fortuito con il compagno Diego Demme, nel pomeriggio di ieri Luca Palmiero ha dovuto lasciare il campo di Carciato in spalla, dolorante alla caviglia. Come informato dal Napoli, gli esami effettuati ieri sera dal centrocampista napoletano hanno evidenziato una distorsione di primo grado alla caviglia sinistra, infortunio che lo terrà fuori per i prossimi 10-15 giorni.