Napoli, in uscita anche Palmiero: l'azzurro piace al Perugia in B

Dopo le ultime esperienze tra Cosenza, Pescara e Chievo Verona, Luca Palmiero può tornare in Serie B anche nella stagione che sta per cominciare. A mettere gli occhi sul centrocampista azzurro, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe il Perugia, in procinto di allestire la squadra per l'annata che verrà.

Per il centrocampista azzurro cresciuto nel vivaio del Napoli, quindi, si profila una nuova stagione in prestito: Palmiero è stato protagonista nelle scorse settimane con la squadra di Spalletti nel ritiro di Dimaro, fino all'infortunio che lo terrà fuori ancora qualche settimana e che non gli ha permesso di chiudere il ritiro con il resto della squadra.