Napoli, Palmiero resta in azzurro: un giovane per il centrocampo

Inviato a Castel di Sangro

Palmiero resta a Napoli, sta giocano da vice Lobotka, da playmaker nel centrocampo azzurro: bloccata la sua cessione dopo l'infortunio di Demme. Il Napoli continua la ricerca al centrocampista, operazione che il club azzurro proverà a chiudere in prestito in quest ultimi 15 giorni di calciomercato. Intanto Palmiero sta facendo bene in questo ritiro di campionato e partita dopo partita si è guadagnato sempre più la stima di Spalletti.

Centrocampista di buona qualità tecnica che riesce a assicurare anche un apporto fondamentale dal punto di vista della tenuta difensiva: Palmiero si sta esprimendo al meglio da centrale nel centrocampo a tre con due mezzali al fianco ma si esprime bene anche con l'altro sistema di gioco il 4-2-3-1 e cioè tra i due di centrocampo