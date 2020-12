Un bel gesto di solidarietà e vicinanza da parte del Napoli per tutte le strutture ospedaliere da tempo impegnate nella lotta al covid. «In questi giorni che precedono la fine di un anno difficile per tutti, la SSC Napoli ha voluto far sentire la propria vicinanza al territorio donando panettoni di eccellenza al personale sanitario delle strutture ospedaliere Cotugno, Monaldi, Pascale e Policlinico di Napoli» si legge dal sito ufficiale.

All'iniziativa SSC Napoli Charity del club di Aurelio De Laurentiis per questi giorni di feste natalizie hanno contribuito due aziende dolciarie da sempre al fianco del Napoli come Sal de Riso e Mennella. «Un piccolo gesto per allietare chi è impegnato in prima linea per fronteggiare l'emergenza sanitaria» ha scritto il club dal proprio sito ufficiale.

