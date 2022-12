Napoli, Parigi o Toscana: gli azzurri nel mondo per il Natale

Tutti a casa, ma in giro per il mondo. I calciatori del Napoli si godono le ferie di Natale, i tre giorni di pausa concessi da Luciano Spalletti agli azzurri dalla Viglia fino a Santo Stefano. Osimhen e compagni torneranno in campo direttamente il 27 dicembre prossimo quando servirà cominciare a preparare la sfida del 4 gennaio contro l'Inter al San Siro.

Una sfida da affrontare al completo e con le batterie cariche. Giovanni Simeone è con l'intera famiglia del Cholo, fratelli calciatori annessi. Khvicha Kvaratskhelia, invece, è a Parigi per il Natale, mentre Juan Jesus e Anguissa sono rimasti in città con le rispettive famiglie. Leo Ostigard ha raggiunto i cari in Norvegia, mentre Amir Rrahmani è a Saint Moritz, comune svizzero tra i più visitati durante le feste di Natale. A guidare il gruppo è Luciano Spalletti, tornato nella sua tenuta toscana per vivere le festività con la famiglia.