Napoli-Parisi, l'Empoli frena: «Teniamo tutti per la salvezza»

Il nome di Fabiano Parisi è stato cerchiato in rosso da tanti club importanti di Serie A: un classe 2000 con appena 6 presenze in massima serie ma con anche sicuro avvenire non può non far gola a tanti. Tra cui il Napoli, con gli azzurri che cercano sempre un elemento futuribile in quella zona di campo e che con l'Empoli - che ne detiene il cartellino - ha sempre un canale d'amicizia preferenziale.

«Parisi a gennaio al Napoli? Noi siamo concentrati sullo scudetto della salvezza, quindi il nostro obiettivo è quello di tenere i calciatori e migliorare la rosa, non cederli» ha detto Corsi, presidente dell'Empoli. «So che gli addetti ai lavori tengono in grande considerazione alcuni dei miei. Il valore ed il costo di un calciatore aumenta quando gli vengono messi gli occhi addosso da parte di club importanti come il Napoli. Credo, però, che i calciatori dell’Empoli abbiano bisogno di fare uno step in più prima di arrivare in un top club. Parisi, quest’anno, ha giocato ancora poco, ma quando è sceso in campo ha inciso molto, come contro il Torino».