13:51

Stasera in campo con la sua Macedonia per brillare ancora, riflettori puntati su: «Non mi pesa il fatto di essere il calciatore macedone più pagato di sempre, penso soltanto a lavorare il più possibile. Adesso sono concentrato sul Napoli, voglio fare bene, sono felice di giocare in Italia», ha detto ai media macedoni. «La Serie A è un livello maggiore rispetto al campionato turco, è stato un bel salto. Ho tanti obiettivi ma li tengo per me. Ilè una delle migliori squadre del campionato italiano. Con il Milan Sarà difficile, come ogni partita, ma faremo di tutto per conquistare i tre punti».E il campionato è ancora lungo. «Siamo appena all'inizio. Laha tutto per vincere ancora lo scudetto, basta guardare la rosa, però così come si può conquistare lo scudetto si può anche perdere. Ci sono tante squadre in lotta: l'Inter, il Napoli e la Roma. La bagarre sarà incerta fino alla fine», ha detto.