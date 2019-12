LEGGI ANCHE

La prima non è stata indimenticabile, ma Rino Gattuso prova a spiegare la sconfitta contro il. «Non credo alla sfortuna, penso che mentalmente non stiamo bene. Ci abbiamo messo del nostro perché abbiamo preparato la partita in poco tempo ma sapevano cosa fare. Ci siamo fatti prendere dal troppo entusiasmo, dobbiamo tornare a credere nelle nostre potenzialità per eliminare i problemi. Siamo una grande squadra con calciatori fortissimi, ma il momento va così. Di positivo c’è qualcosa, ma non basta perché questoè troppo in sofferenza. Appena proviamo a fare qualcosa di diverso vengono fuori i problemi. Dobbiamo trovare l’equilibrio, ne abbiamo pochissimo.Il San Paolo inclemente. «I fischi dei tifosi ci stanno, questa è una squadra che ha fatto tanto bene negli ultimi anni», ha ammesso Gattuso. « Insigne ? Non parlerei solo di lui, parlerei della squadra: siamo costruiti per arrivare in alto ma non stiamo facendo buone cose. Stasera abbiamo provato anche il 4-2-4 per portarla a casa, ma sbagliamo anche quando andiamo in pressione. Bisogna lavorarci tanto, non solo sulle gambe ma anche sulla testa. In avvio abbiamo sbagliato tutto, questo rispecchia il nostro momento, stiamo vivendo un momento che non abbiamo mai vissuto. Abbiamo il dovere di pensare al quarto posto ma anche di lavorare a testa bassa».