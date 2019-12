LEGGI ANCHE

Protagonista a metà del match contro ilè stato Kalidou Koulibaly , il difensore azzurro che ha dovuto lasciare il campo dopo pochissimi minuti per un infortunio che ha condizionato tutto il match. Secondo quanto riportato dal club azzurro subito dopo la gara, persi sospetta uno stiramento al bicipite femorale destro, da verificare con gli esami clinici che verranno portati avanti oggi.Nel frattempo, il calciatore del Napoli ha voluto scrivere ai tifosi dai propri account social. «Mi dispiace. Per il gol subito. Per la sconfitta. Per l’infortunio» ha scritto senza mezzi termini Kalidou, un mea culpa che ha colpito i tifosi azzurri. Difficilmenteriuscirà a recuperare per la prossima sfida contro il- ultima del 2019 -, più probabile rivederlo in campo direttamente il prossimo anno.