È l'unico che può forse sorridere in questo momento buio. Arek Milik è tornato e lo ha fatto sentire: tripletta contro ilmartedì, gol contro ilsabato per concludere una bella settimana dal punto di vista personale.L'attaccante polacco, però, non esulta sui social e sprona compagni e tifosi. «È difficile trovare le parole giuste in questo momento, un momento molto brutto», ha scritto. «Ma è soprattutto in questi momenti che dobbiamo stare tutti insieme, tutti uniti. Si vince insieme e si perde insieme. Quindi silenzio, lavoro e forza Napoli».