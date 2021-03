Gudmundsson, parte l'asta europea: il Napoli sfida Borussia e City

I tifosi svedesi si godono il ritorno in nazionale di Zlatan Ibrahimovic, ma si coccolano anche il talento di Gabriel Gudmundsson, l'esterno che deve farsi strada tra i giovani prospetti europei. L'attaccante svedese del Groningen, 22 anni il prossimo aprile, è tra i nomi più interessanti del palcoscenico continentale tanto da essere finito sui taccuini dei club più importanti.

Tra questi, secondo Voetbal International, anche quello del Napoli: gli azzurri e il Lipsia, infatti, sono le squadre che si sono interessate con maggiore decisione alla punta che gioca in Olanda e che quest'anno ha messo insieme 19 presenze e 5 assist. Gudmundsson si è messo in mostra per la grande duttilità: al Groningen viene utilizzato sia come esterno offensivo che come terzino sul lato sinistro del campo. Il contratto è in scadenza nel 2022, su di lui anche Manchester City e Borussia Dortmund.

© RIPRODUZIONE RISERVATA