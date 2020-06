Ultimo aggiornamento: 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo passo verso la finale. Il Napoli dà il via all'operazione Juventus, nel mirino la finale di domani sera allo stadio olimpico di Roma. La squadra di Gattuso si è ritrovato quest'oggi allo stadio San Paolo per il rituale allenamento di rifinitura.Ed è stato proprio lui ad aprire le danze degli arrivi:appena dopo le 15 era già al San Paolo per poter accogliere al meglio i suoi calciatori. Tra i primi ad arrivare il chiacchieratissimo Hirving Lozano, insieme con Dries Mertens, protagonista delle ultime ore.Dalle 16 il turno dei portieri: prima Alex Meret, protagonista annunciato è titolare domani sera all'Olimpico, poi il grande assente David Ospina. Tutti al controllo della pistola per la febbre, Di Lorenzo, Allan e Callejón arrivano uno dietro l'altro. A chiudere il gruppo è stato Kalidou Koulibaly. L'allenamento comincerà alle 17.30, poi lo spostamento all'Hotel Britannique per il mini ritiro pre partita.