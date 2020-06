LEGGI ANCHE

Lunedì di lavoro a Castel volturno per il Napoli di Gennaro Gattuso , ultimo allenamento al centro tecnico per gli azzurri che domani svolgeranno rifinitura alnel pomeriggio in vista della finale didi mercoledì sera contro la, come era stato venerdì prima della semifinale contro l'Inter.L'alleatore calabrese trova il gruppo quasi al completo. Ok per, che già ieri era rientrato con i compagni di squadra ma sarà da valutare nelle prossime ore, resta fuori invece Stanislav Lobotka : terapie e lavoro differenziato per lo slovacco dopo l'elongazione al retto femorale sinistro accusata alla vigilia del match contro l'Inter.