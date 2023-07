Napoli, parte il ritiro: applausi per Garcia e De Laurentiis

Comincia ufficialmente oggi la nuova stagione del Napoli. La squadra di Rudi Garcia arriva alle 20.30 a Dimaro, nel rituale appuntamento dello Sport Hotel Rosatti nel cuore della Val di Sole.

A scendere per primo dal bus azzurro è Edo De Laurentiis ad anticipare Rudi Garcia, il neo allenatore francese è il più acclamato dai tifosi per il primo appuntamento tutti insieme, in attesa di cominciare con il lavoro in campo. Tutti sono attesi da Aurelio De Laurentiis, già presente in ritiro.

Il gruppo non è ovviamente al completo, per il momento: gran parte dei big, impegnati con le nazionali al termine dell’ormai scorsa stagione, raggiungeranno il Trentino la prossima settimana, giorno dopo giorno, in attesa di abbracciare i tifosi presenti a Dimaro. La squadra, arrivata in hotel, cenerà e prenderà possesso degli spazi presenti. Domattina alle 10 il primo allenamento sul campo di Carciato.