Napoli, partitella in famiglia: weekend di relax per Gattuso

Sabato mattina di lavoro per il Napoli di Gennaro Gattuso, che si concede una partitella in famiglia per salutare il weekend. L'allenatore azzurro questa mattina ha concesso ai suoi una partita a campo grande tra squadre miste, con l'innesto di tanti elementi del settore giovanile azzurro che hanno rimpiazzati i tanti partiti per le nazionali in questi giorni.

Prosegue il lavoro di rientro di Amir Rrahmani e Andrea Petagna, entrambi si sono allenati sul campo questa mattina. Il difensore kosovaro ha svolto palestra e lavoro personalizzato in campo, per l'attaccante invece seduta di lavoro personalizzata in campo. Gattuso ha concesso al gruppo napoletano due giorni di stop, gli azzurri rientreranno agli allenamenti martedì pomeriggio.